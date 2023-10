Piombino: incontro Mimit-Jsw, ipotesi da approfondire su prospettive polo siderurgico

Tavolo sarà riconvocato dopo esame uffici tecnici (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - Riunione tra i rappresentanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy e del gruppo indiano Jsw sulle prospettive di sviluppo del polo siderurgico di Piombino. L'incontro segue al colloquio avvenuto nei giorni scorsi tra il ministro Adolfo Urso e Sajjan Jindal, presidente e amministratore delegato delle società del gruppo Jsw. Alla riunione avvenuta a Palazzo Piacentini, oltre al Mimit e a Jsw, era presente il sindaco di Piombino Francesco Ferrari, Paolo Tedeschi in rappresentanza del presidente di Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente dell’Autorità Portuale di Piombino, Luciano Guerrieri, gli uffici competenti dell’Agenzia del Demanio e i rappresentanti delle società siderurgiche Metinvest e Danieli. L’incontro ha consentito di esplorare diverse ipotesi di sviluppo ora al vaglio degli uffici tecnici - si legge in una nota - A valle di questi approfondimenti il tavolo verrà riconvocato.fon

