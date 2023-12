Uk: Bank of England lascia tasso di riferimento al 5,25% come atteso (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 dic - La Bank of England mantiene il tasso di riferimento al 5,25%, livello massimo degli ultimi 15 anni, per la terza riunione consecutiva. Il Comitato di politica monetaria della BoE ha assunto la decisione, ampiamente attesa dagli analisti, con sei voti a favore del mantenimento dei tassi attuali, mentre tre componenti avrebbero preferito aumentare il tasso al 5,5 per cento.red-fil

