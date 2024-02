Apple: Ft, Ue imporra' multa da 500 mln per violazione norme streaming musica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 feb - L'Unione europea è pronta a imporre per la prima volta una sanzione a Apple per aver violato le norme europee in materia di accesso ai servizi in streaming di musica. Lo scrive il Financial Times citando fonti a conoscenza dell'indagine in corso. La sanzione sarà di circa 500 milioni di euro e dovrebbe essere ufficializzata all'inizio di marzo nell'ambito di una indagine, avviata dopo un reclamo arrivato da Spotify nel 2019, finalizzata a stabilire se il gruppo americano abbia usato la sua piattaforma per favorire l'accesso ai suoi servizi rispetto a quelli dei provider concorrenti. Fon

(RADIOCOR) 18-02-24 15:05:40 (0397) 3 NNNN