Bce: Lagarde, serve capitale privato per trasformazione digitale ed energetica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 17 apr - "Dell'unione dei capitali si parla molto ma si fa poco e come banchiere centrale sarei molto contenta se si arrivasse a questo risultato perché serve capitale privato per finanziare la transizione energetica e digitale e la lotta al climate change". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo al Council on Foreign Relations a Washington.Cop

