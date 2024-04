***Bce: Lagarde, vediamo timidi segnali di ripresa, accelerera' in corso anno

Inflazione in Europa ed Usa due animali diversi da domare (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 17 apr - "Non abbiamo avuto una recessione in Europa ma abbiamo avuto una crescita lenta e modesta. La crescita cumulativa dalla pandemia a oggi è stata circa del 3% contro il 6% degli Usa. Ora vediamo segnali timidi di ripresa e ci attendiamo un'accelerazione nel corso dell'anno e nel corso del 2025-26". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo al Council on Foreign Relations a Washington. Riguardo alla differenza fra le economie di Usa ed Europa, Lagarde ha sottolineato come l'impatto della crisi energetica e delle misure fiscali decise al tempo hanno definito un percorso diverso di risposta alla corsa dei prezzi. "Non credo si possa dare un voto a chi ha fatto meglio - ha detto - l'inflazione negli Usa e in Europa sono due animali diversi da domare. Noi ora siamo al 2,4% di inflazione mentre negli Usa siamo al 3,2%".Cop

(RADIOCOR) 17-04-24 20:14:21 (0732)NEWS 3 NNNN