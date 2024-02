Berkshire: utile operativo IV trim in crescita a 8,48 mld $, record liquidita' a 167 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 feb - La Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha registrato nel quarto trimestre un utile operativo in crescita a 8,48 miliardi di dollari, rispetto ai 6,63 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. La liquidità dell’azienda ha toccato un nuovo record a 167,6 miliardi. Includendo investimenti e derivati, Berkshire ha registrato utili netti per 37,6 miliardi di dollari nel trimestre, più ampi rispetto all'anno precedente, aiutato da tassi di interesse più elevati. Gli utili di Berkshire sono sempre attentamente monitorati come indicatori della salute economica degli Usa, a causa della natura espansiva delle sue attività. Berkshire raccomanda spesso agli investitori di guardare oltre i guadagni o le perdite sugli investimenti, che sono legati alle regole contabili, sostenendo che possono essere fuorvianti. Buffett ha anche continuato a fare affidamento sul riacquisto di azioni, che secondo lui avvantaggia gli azionisti. L’azienda ha speso 2,2 miliardi di dollari in riacquisti nel quarto trimestre, portando il totale per l’anno a circa 9,2 miliardi di dollari. Red-Mar

