Borsa: anche Milano azzera i guadagni, resistono i titoli finanziari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 gen - Piazza Affari azzera i rialzi della mattinata, che avevano spinto l'indice fino a +1,1%, e segna -0,02% nel Ftse Mib. Il listino milanese si è accodato agli altri mercati azionari europei che hanno via via perso slancio dopo la pubblicazione degli indicatori Pmi sull'andamento dell'attività manifatturiera in Europa e nel Regno Unito e la prospettiva di una partenza in chiara flessione per Wall Street nella prima sessione del 2024. A Milano la corsa delle banche e delle assicurazioni insieme alla conferma della fase brillante di Leonardo è compensata dai cali delle utility e di alcuni industriali mentre sono Campari e Erg, con cali intorno al 2%, a registrare le performance peggiori. Nel resto d'Europa la flessione è tra lo 0,5% e lo 0,8%, fa eccezione Madrid (+0,3%).Si accentua la frenata dell'euro che scambia a 1,096 dollari . Fon

