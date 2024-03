Borsa: Europa verso apertura cauta dopo nuovi record Wall Street e Tokyo

A Milano occhi su Enel dopo conti 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 mar - Le borse europee si preparano a un’apertura all’insegna della cautela (Future Euro Stoxx 50 -0,28%). Dopo il rally della vigilia, spinto dai nuovi record di Wall Street e dalla convinzione che la politica monetaria restrittiva delle banche centrali a breve inizierà ad allentarsi (con il taglio a sorpresa della Banca centrale svizzera ieri), gli investitori sono in cerca di segnali che rafforzino la prospettiva per una prima decisione in questo senso a giugno. In giornata questi potrebbero arrivare, sul fronte macro dall’indice Ifo sul clima degli affari in Germania e, su quello delle banche centrali, dal discorsi del capo economista della Bce Philip Lane e del presidente della Fed Jerome Powell nel pomeriggio. In questo contesto, i future sul Ftse Mib sono in calo dello 0,10%. Su un livello simile quelli del Dax di Francoforte (-0,17%), del Cac di Parigi (-0,3%) e dell’Ibex di Madrid (-0,16%), mentre sono attorno alla parità i contratti sull’Aex di Amsterdam (-0,02%) e sul Ftse 100 di Londra (-0,04%). A rallentare il Vecchio Continente c’è anche la frenata dei listini asiatici, nonostante i nuovi massimi toccati dal Nikkei di Tokyo (+0,18% a 40.888,43 punti al closing), grazie alla debolezza dello yen e ai numeri sull’inflazione in linea con le attese. Per quanto riguarda l’azionario, occhi su Enel che ieri, a mercati chiusi, ha annunciato un balzo del 20,7% dell’utile 2023 a 6,5 miliardi e la distribuzione di una cedola di 0,43 euro. Sul valutario, il cambio euro-dollaro si attesta a 1,082(da 1,0860 della vigilia). Euro/yen a 163,8 (da 164,75) e dollaro/yen a 151,33 (da 151,69). Ripiegano infine dello 0,6% i prezzi del petrolio sia nel Brent (85,5 dollari) che nel Wti (80,5 dollari), mentre il gas Ttf ad Amsterdam arretra lievemente (-0,27%) a 26,3 euro al MWh. L’oro, dopo aver toccato ieri quota 2.200 dollari, rimane sotto la soglia del record storico. Cog

