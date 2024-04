Borsa: Pil Usa e inflazione deludono l'Europa, Milano chiude a -1% -3-

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 apr - Nonostante il recupero dai minimi di seduta, chiudono in rosso tutti i listini del Vecchio Continente ad eccezione del Ftse 100 di Londra (+0,48%). Tra i peggiori il Cac di Parigi (-0,93%), appesantito dal lusso, e il Dax di Francoforte (-0,91%), mentre riescono a limitare i cali l’Ibex di Madrid (-0,4%) e l’Aex di Amsterdam (-0,42%). Sull’azionario, la buona performance di Sanofi (+4,47%), delle azioni francesi di St (+1,12%) e di Bnp Paribas (+0,93%), dopo utili in calo ma migliori delle attese, non riescono a limitare le perdite del Cac. A pesare sul listino è il lusso. Dopo il crollo di Kering alla vigilia, oggi è Hermes (-2,38%) a trascinare in rosso il comparto. Anche se i risultati per il I trimestre 2024 sono stati migliori delle attese, la divisione orologi ha deluso gli analisti, che temono un rallentamento delle vendite in Cina per il futuro. Giù anche Lvmh (-2,77%), mentre ha tentato il rimbalzo Kering(+0,35%). Di tenore opposto la seduta di Anglo American a Londra. Il titolo del colosso minerario ha chiuso in rialzo del 16,1%, dopo la proposta di acquisizione da parte del competitor Bhp per un totale di 31,1 miliardi di sterline. A tenere in verde il Ftse 100 hanno contribuito anche gli acquisti su Barclays (+6,7%), dopo i conti superiori alle stime. Rally delle banche anche a Madrid, con Banco de Sabadell (+11,3%) dopo i conti e la guidance rivista al rialzo, e a Francoforte, conDeutsche Bank (+8,18%) premiata dall'utile netto in crescita del 10% a 1,28 miliardi nel I trimestre 2024. Guardando alla borsa di Zurigo (Smi -0,97), giù Nestlé (-2,02%) dopo la discesa nei ricavi, appesantiti dalla forza del franco svizzero e dal calo dei volumi di vendita. Cog-

