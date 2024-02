Borsa: settimana positiva per l'Europa, Milano e Londra +1,8%

A Piazza Affari sprint di Unipol (+20%), giù Banco Bpm (-5%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 feb - Archiviano una settimana positiva gli indici europei che non si lasciano scoraggiare dalla prudenza dei vertici Bce sui futuri tagli dei tassi, né dai dati macroeconomici deludenti arrivati da oltreoceano. Così il Ftse Mib di Milano termina la settimana in progresso dell’1,8% (+0,12% nella seduta odierna). In buon rialzo anche le altre piazze continentali: il Dax 40 di Francoforte termina l’ottava in progresso dell’1,1% (+0,41%), il Cac 40 di Parigi dell’1,6% (+0,32% in giornata) e l’Aex di Amsterdam dello 0,7% (+1,24%). Il Ftse 100 di Londra chiude la settimana con un progresso dell’1,8%, grazie allo sprint di oggi, quando l’indice britannico ha terminato in rialzo dell’1,5%, spinto dal rimbalzo delle vendite al dettaglio a gennaio dopo il calo record di dicembre 2023. Fa eccezione l’Ibex di Madrid, in calo dello 0,1%, anch’esso zavorrato dalla performance odierna (-0,41%).In Europa tra i settori che risultano in maggiore sofferenza ci sono la tecnologia (con una perdita settimanale del sottoindice Stoxx 600 dello 0,6%) e l’energia (-0,2%). Tra i migliori spiccano le auto (+3%), seguite da materie prime (+2,7%) banche (+2,7%) e retail (+2,7%).Per quanto riguarda i titoli, sono andate meglio le banche (+1,4% il Ftse Italia All-Share Banks index), come le small cap (+1,4%); più indietro le utility (+0,3%). Sul Ftse Mib balzo di Unipol con l’exploit odierno a seguito dell’Opa su Unipolsai: nell’ottava mette a segno un progresso del 20,7%. Settimana positiva anche per Leonardo che termina in rialzo del 10,3% (+1,02% nella seduta odierna). Seguono Saipem (+9,2%), Brunello Cucinelli (+5,9%) e Stellantis (+5,8%). Tra i titoli che accusano le perdite maggiori c'è Banco Bpm che nell’ottava ha accusato una flessione del 5,3% (-0,67% oggi) con la fuoriuscita della fondazione Crt dal capitale. Deboli anche Inwiit (-1%), Eni (-1%) e Erg (-1,3%). Sul fronte dei cambi, la moneta unica si è lievemente indebolita sul biglietto verde, con un ribasso dell’euro sul cross dello 0,2%. Bla-

