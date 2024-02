Borsa Tokyo: Nikkei chiude a -0,5%, balzo Toyota dopo conti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 feb - La Borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni in calo di mezzo punto percentuale seguendo la tendenza di Wall Street (-0,3% la chiusura dell'S&P500) sottotono per la posizione cauta assunta dal presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, su un imminente taglio ai tassi di interesse Usa. L'indice Nikkei ha ceduto lo 0,53% chiudendo a 36.160,66 punti mentre il Topix ha perso lo 0,68% a 2.539,25 punti. Toyota ha guadagnato il 4,8% dopo aver migliorato le stime per l'esercizio 2023-24 alla luce dei risultati dei primi nove mesi. In recupero lo yen scambiato a 148,40 per un dollaro. Fon

