*** BTp: spread chiude a 153 punti, rendimento in netto calo a 3,82% dopo Lagarde

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - Rendimenti dei governativi europei in discesa dopo la conferenza stampa della presidente della Bce, Christine Lagarde. Pur confermando i tassi di interesse ai livelli attuali, i toni meno incalzanti usati da Lagarde sulla necessità che i mercati riadeguino il timing del primo taglio dei tassi - sottolinea Antonio Cesarano di Intermonte - hanno riportato in auge le attese di un primo intervento nella riunione di aprile, a cui ora viene attribuita una probabilità dell’80%, dal 65% pre-conferenza stampa. Il rendimento del BTp decennale benchmark(Isin IT0005560948), che ieri ha chiuso a 3,89% e si è portato in area 3,94% prima della conferenza stampa, è tornato a 3,82% in chiusura. In parallelo si è mosso lo spread con il Bund. Il differenziale di rendimento tra decennale italiano e quello tedesco, che aveva aperto la sessione in rialzo a 157 punti rimanendo in quell'area fino agli annunci arrivati dell'Eurotower, è scivolato fino a 152 punti per poi attestarsi a 153 in chiusura a fronte dei 155 del closing precedente. Fon

