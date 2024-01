Cambi: per 84% operatori euro stabile o in rialzo nei prossimi mesi (Assiom Forex)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 gen - La debolezza del dollaro è destinata a proseguire e l'euro dovrebbe consolidare le posizioni nel corso dei prossimi sei mesi, con una buona possibilità anche di rafforzarsi ma aumenta chi ritiene che il cross possa invece indebolirsi. E' quanto emerge dal sondaggio di dicembre da Assiom Forex fra i suoi associati in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor. Secondo il 47% degli operatori il cambio euro/dollaro nei prossimi mesi resterà sostanzialmente stabile (erano il 50% a novembre), mentre per un 36% degli intervistati la divisa unica potrebbe salire rispetto al biglietto verde e l'1% stima che il rialzo possa essere «forte». Il mese scorso a stimare un rialzo era il 39% degli operatori. Nel complesso, dunque, l'84% degli operatori vede un euro stabile o in rialzo rispetto al dollaro, contro l'89% di un mese fa. Sul fronte opposto sale dall'11% al 16% la percentuale di quanti vedono un euro in flessione rispetto alla divisa americana. «Rimane elevata la quota di chi crede che l’euro possa proseguire ad accumulare guadagni nei confronti del dollaro per i prossimi sei mesi - commenta il presidente di Assiom Forex, Massimo Mocio - sono infatti previste in calo le quotazioni del biglietto verde, sulla base soprattutto della rapida discesa dei rendimenti dei governativi americani».Chi

