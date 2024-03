Cipess: in Toscana 154 milioni per lotta alla poverta', inclusione sociale e lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 mar - «Circa 154 milioni di euro per l’occupazione, l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e la competitività delle Pmi: con la decisione odierna del Cipess si rendono disponibili per la Toscana importanti risorse per il rilancio degli investimenti nel territorio». Lo dichiara il sottosegretario di stato Alessandro Morelli a margine della riunione del Cipess che ha deliberato, tra le altre cose, l’adozione del Programma operativo (POC) 2014-2020 della Regione Toscana, con una dotazione finanziaria di 153,7 milioni a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. «Circa un quarto di queste risorse – prosegue il sottosegretario – pari a 34,9 milioni, andranno a sostenere l’inserimento lavorativo e l’occupazione di donne, giovani e disoccupati di lunga durata e al miglioramento della qualità dei servizi al lavoro. A questi si aggiungono 31,3 milioni per interventi di inclusione sociale finalizzati a incrementare la partecipazione al mercato del lavoro, in primo luogo delle donne. Infine – aggiunge ancora il sottosegretario – sono programmati oltre 27,4 milioni per la promozione della competitività delle Pmi e il supporto alla nascita di nuove imprese». com-ler

