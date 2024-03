Cucinelli: utile netto 2023 a 123,8 mln (+42%), cedola balza a 0,91 euro -2-

Contributo da tutti i mercati, Cina grande opportunità(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 mar - Positivo il contributo ai risultati raggiunti da parte di tutti i mercati: America (+21%), Europa (+17%) e Asia (+40%), con una suddivisione dei ricavi ben bilanciata (Europa 38%, America 35%, Asia 27%). Il gruppo prospetta "un contributo positivo di tutti i mercati alla crescita attesa per i prossimi anni, con un progressivo allineamento del peso tra le diverse geografie". In particolare, per la casa di moda umbra la Cina rappresenta "una grande opportunità, confermando l’importante trend di crescita riportato negli ultimi anni".Il gruppo ha registrato lo scorso anno risultati in crescita sia nel canale retail (+30%) che nel canale wholesale (+13%), con un peso sostanzialmente equilibrato (65% l’incidenza del canale Retail sui ricavi, di cui circa il 10% realizzato all’interno dei Luxury Department Stores internazionali, e 35% il peso del canale wholesale).Al 31 dicembre 2023 sono 125 le boutiques retail, ben distribuite nelle diverse aree geografiche. In particolare, nel 2023 sono avvnute tre "esclusive aperture", a Roma, Dubai e a Hong Kong. "Il lusso gentile è quello dell’amica e dell’amico che ti accolgono con un sorriso sincero, quello che ti tende le mani, quello della creatività e della genialità che non eccede, quello che trova la bellezza nella semplicità. Esso è ospitale con tutti, segue la misura ed è sempre ben accetto perché conosce il valore del rispetto altrui. Per questo il lusso gentile ha un valore universale". Con queste parole Brunello Cucinelli ha voluto declinare l'interpretazione di lusso del gruppo, in un momento di grande attenzione verso uno stile non ostentato, sobrio e senza loghi. Nel 2024 il gruppo ha visto una partenza "molto positiva delle vendite sia all’interno delle boutique monomarca che negli spazi multibrand, con sell-out molto interessanti per le collezioni Primavere Estate 2024".Com-Dim

