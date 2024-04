*** Eni: accordo per aggregazione quasi totalita' asset E&P in Uk con Itacha Energy

Diventerà socio al 38,5% di Itacha post emissione azioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - Eni ha raggiunto un accordo per aggregare la quasi totalità dei propri asset di Esplorazione e Produzione situati in Uk, esclusi quelli situati nell’East Irish Sea e quelli legati ai progetti CCUS, agli asset di Ithaca Energy "compiendo un passo strategico nel rafforzamento significativo della propria presenza nello UK Continental Shelf". Lo annuncia il gruppo precisando che in base ai termini dell’accordo di business combination, Eni e Ithaca procederanno all’aggregazione tra Eni UK Business e il business esistente di Ithaca. A fronte di tale aggregazione Eni UK riceverà nuove azioni ordinarie del capitale sociale di Ithaca in modo che, al completamento dell’operazione, Eni UK deterrà una partecipazione pari al 38,5% del capitale sociale di Ithaca post emissione delle nuove azioni. L’operazione avrà efficacia a partire dal 30 giugno 2024, con completamento previsto nel terzo trimestre 2024, subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni regolatorie e di altre condizioni tipiche per operazioni di questa natura.com-Ale

