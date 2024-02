*** Ex Ilva: Mantovano conferma a sindacati amministrazione straordinaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 feb - «Ieri sera Invitalia ha presentato al Mimit istanza di Amministrazione straordinaria, nelle prossime ore (massimo prossimi giorni) il ministero procederà alla nomina dei commissari e ci sarà presa in carico dell’azienda per garantire continuità e dare rilancio». È quanto ha riferito ai sindacati, secondo quanto appreso, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nell'incontro in corso alla presidenza del Consiglio sulla situazione di Acciaierie d'Italia, l'azienda che gestisce l'ex Ilva. Fla-

(RADIOCOR) 19-02-24 20:05:20 (0641)NEWS 3 NNNN