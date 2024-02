Ex Ilva: prossime ore decreto per amministrazione straordinaria e commissari (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 feb - «Nelle prossime ore si andrà in amministrazione straordinaria». Questa l'intenzione del Governo per Acciaierie d'Italia, la società che gestisce gli impianti ex Ilva, così come riferito da Fabio Greco, presidente Aigi (società dell'indotto) dopo l'incontro avuto alla presidenza del consiglio. «Si va in amministrazione straordinaria e nei prossimi giorni si nomineranno i commissari», ha aggiunto Pasquale Di Napoli, vicepresidente di Confindustria Taranto, indicando che «noi come Confindustria abbiamo riportato all’attenzione le modifiche al decreto legge con l’estensione a tutte le industrie, piccole, medie e grandi, della garanzia Sace, oltre che eliminare la percentuale del 50% del fatturato, anche perché è un atto scorretto verso chi ha lavorato alla diversificazione». Fla-

(RADIOCOR) 19-02-24 19:48:30 (0626)NEWS 3 NNNN