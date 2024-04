Fed: Beige Book, economia in lieve miglioramento, rialzo prezzi modesto

È attesa un'inflazione stabile a un passo lento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 17 apr - L'attività economica negli Stati Uniti è aumentata leggermente, dalla fine di febbraio. È quanto si legge nel rapporto della Federal Reserve chiamato Beige Book, elaborato ogni sei settimane sulla base delle informazioni raccolte nei 12 distretti in cui opera la Banca centrale statunitense. L'aumento dei prezzi è stato modesto, in media, ed equivalente a quello dei mesi precedenti. L'outlook sull'economia resta cautamente ottimistico. È attesa un'inflazione stabile a un passo lento, ma in alcuni distretti è aumentata la percezione di rischi in aumento nel breve periodo.

