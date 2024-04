***Fondazione Crt: organi in campo per "tutela legalita'", risolvera' controversie

Lo affermano fonti vicine all'Ente dopo Mef(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Gli organi della Fondazione Crt dispongono oggi di tutti gli elementi informativi necessari per assumere le determinazioni a tutela della legalità della vita dell’Ente. È quanto riferiscono a Radiocor fonti vicine alla Fondazione: una presa di posizione arrivata dopo che ambienti vicini al Mef, nelle ultime ore, avevano precisato come il Ministero non ha competenza e non si esprime in discussioni interne tra membri del cda. Il tema sul tavolo, come noto, è lo scontro avvenuto nel cda di Fondazione Crt venerdì scorso con la sfiducia al segretario generale Andrea Varese dopo che quest'ultimo aveva segnalato al Mef - senza informare il board - manovre in seno all'Ente per la creazione di un patto occulto finalizzato a orientare l'elezione del consiglio di indirizzo.Fonti vicine alla fondazione torinese sottolineano anche che l’esposto inerente al cosiddetto Patto tra taluni consiglieri di indirizzo e di amministrazione, come già comunicato, concerne la violazione delle norme dello statuto e dei regolamenti interni della Fondazione. La vicenda, concludono le fonti, non è stata ancora oggetto di decisioni o di specifiche sollecitazioni da parte dell'autorità di Vigilanza (cioè il Mef), cui peraltro non compete dirimere le controversie insorte all’interno degli organi dell’Ente, né si esprime in ordine alle discussioni interne al consiglio di amministrazione.In sostanza, Fondazione Crt non chiede, nè caldeggia un intervento del Mef per risolvere i conflitti emersi negli ultimi giorni, che domani saranno oggetto del cda, che si "riaprirà" dopo la sfiducia a Varese di venerdì pomeriggio. Che

