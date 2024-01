Francia: Macron nomina Gabriel Attal nuovo primo ministro -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 gen - Gabriel Attal, a 34 anni, è il più giovane primo ministro della Francia. Figlio di un avvocato e produttore cinematografico di origine ebraico-tunisina, ha studiato alla prestigiosa Università Sciences Po e ha conseguito un master in affari pubblici. Iscritto al partito socialista dal 2006, ha sostenuto la candidata alla presidenza, Ségolène Royal, alle elezioni dell'anno successivo. Nel 2012, dopo un periodo di esperienza lavorativa nell'ufficio dell'allora ministro della Salute Marisol Touraine, a 23 anni ha iniziato a lavorare a tempo pieno in politica. Nel 2016 ha lasciato il partito socialista per unirsi al nascente "La République En Marche" di Emmanuelle Macron. Da allora, la sua ascesa è stata rapidissima. A 29 anni è stato nominato segretario di Stato al ministero dell'Istruzione, diventando il più giovane membro del governo della Quinta Repubblica. Ha ricoperto poi diverse cariche: segretario del partito, portavoce del governo, ministro dei Conti pubblici e dell'Istruzione. In politica si è fatto notare nel 2018, per la dura opposizione agli scioperi della compagnia ferroviaria nazionale (Sncf), e quest'anno, poco dopo la nomina a ministro dell'Istruzione, per aver vietato l'abaya - copricapo femminile della cultura islamica - a scuola. Attal è legato con un unione civile a Stéphane Séjourné, eurodeputato e segretario generale del partito Renaissance. Cog

