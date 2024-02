Germania: +8,9% mensile ordini manifatturiero dicembre, +2,7% su anno (RCO)

Lettura ben sopra le previsioni(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 6 feb - In Germania i nuovi ordini del settore manifatturiero sono cresciuti dell'8,9% su base mensile a dicembre. La stima era di un andamento in leggero calo (-0,5%) rispetto al mese precedente. All'andamento positivo hanno contribuito con un +9,4% mensile gli ordini domestici e con +8,5% gli ordini provenienti dall'estero. Su base annua la variazione è positiva per il 2,7%. Fon

(RADIOCOR) 06-02-24 08:14:22 (0087) 3 NNNN