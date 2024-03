***Iveco Group: Marx, valutiamo M&A grandi e piccole, purche' aggiungano valore

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Torino, 14 mar - Sul fronte M&A “valutiamo ogni business dove ci manca qualcosa su competenze o tecnologia. Stiamo valutando opportunità su M&A che ci aiutano a fare meglio o più velocemente e che aggiungono valore al gruppo”. Lo ha detto Gerrit Marx, amministratore delegato di Iveco Group, parlando con i giornalisti nell’ambito del Capital Markets Day di Iveco a Torino e sottolineando che il gruppo “prende in considerazione solo ‘accretive acquisition’, ovvero operazioni che aggiungono valore, da un punto di vista finanziario, industriale e umano. Ci possiamo muovere abbastanza velocemente su piccole operazioni, ma non eviteremmo operazioni grandi, trasformative, qualora se ne presentasse l’occasione. Guardiamo a operazioni grandi e piccole”. Marx ha comunque spiegato che “non è solo questione di diventare più grandi, perché quello è un elemento che aggiunge solo complessità. Quindi dobbiamo valutare le operazioni che hanno senso”. Secondo il Ceo, guardare a cose più grandi “può essere rischioso, quindi dobbiamo essere intelligenti e fare le cose nel modo giusto”. Marx non si è sbilanciato sui possibili target: “Se dicessi su cosa ci potremmo orientare non sarebbero più target. Posso dire che, quando si acquisisce un business, bisogna valutare se si integra con le attività del gruppo, da un punto di vista finanziario e umano”, ha detto, sottolineando che “non vedrete mai fuochi d’artificio su M&A, facciamo le cose con discrezione, ci pensiamo sempre molto bene”.

Ars

(RADIOCOR) 14-03-24 18:41:48 (0720) 3 NNNN