Iveco Group: Persson sostituisce Ceo Marx, che torna alla guida di Cnh Industrial

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Cambio incrociato ai vertici di Iveco Group e Cnh Industrial, entrambe controllate da Exor. Il cda di Iveco ha infatti annunciato che Olof Persson sostituirà Gerrit Marx nel ruolo di Ceo con decorrenza dal primo luglio 2024, quando lo stesso Marx lascerà la società per assumere la guida di Cnh Industrial. Olof Persson, che attualmente è un consigliere indipendente di Iveco Group, ha partecipato attivamente allosviluppo dei piani presentati nel recente Capital Markets Day. Per Marx si tratta di un ritorno in Cnh, di cui è già stato Ceo: prende il posto di Scott Wine, che "ha deciso di lasciare la società dopo avere concluso il piano industriale al 2024". com-che

