*** Milan: Elliott, nessuna quota o controllo sul club, accusa e' falsa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 mar - «Prendiamo atto di notizie di questa sera che riportano su indagini che riguardano l'attuale e l'ex amministratore delegato del Milan in relazione all’accusa secondo cui il club appartiene ancora a Elliott, e che questo è stato nascosto alla Federcalcio» ma «questa accusa è falsa». È quanto afferma un portavoce del fondo Elliott dopo le perquisizioni nella sede dei rossoneri, decise dalla procura di Milano, nell’ambito dell’inchiesta sull’ultimo passaggio di proprietà della società calcistica. «Il Milan – ribadiscono da Elliott – è stato venduto a RedBird il 31 agosto 2022» e «a partire da quella data, Elliott non ha più alcuna partecipazione azionaria o controllo su Ac Milan». Enr-

