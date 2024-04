### Morning note: l'agenda di giovedi' 4 aprile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - - Milano: evento di presentazione del Masterplan di Milano Santa Giulia promosso da Lendlease- Roma: conferenza stampa di Cassa Depositi e Prestiti sui Risultati 2023 e sull'avanzamento del Piano Strategico 2022-24. - Roma: convocato il tavolo per l'esame dello stabilimento produttivo Stellantis di Pomigliano d’Arco (Campania). Segue alle ore 13,30 il tavolo per lo stabilimento di Atessa (Abruzzo) e alle ore 16,30 quello per lo stabilimento di Modena (Emilia-Romagna). Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. red-

(RADIOCOR) 04-04-24 07:05:00 (0005)NEWS 3 NNNN