### Morning note: l'agenda di martedi' 6 febbraio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 feb - - Milano: Intesa Sanpaolo pubblica i conti 2023, segue conference call- Milano: FinecoBank pubblica i conti 2023, segue conference call- Sondrio: Banca Popolare di Sondrio pubblica i conti 2023, segue conference call- Milano: evento sul tema “Capitale di Rischio: oltre il sentito dire”, organizzato da Assolombarda. Partecipa, tra gli altri, Alessandro Spada, presidente Assolombarda.- Roma: evento di presentazione in anteprima della collezione numismatica 2024, organizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti.- Roma: i sindacati delle tlc sono ricevuti al ministero delle Imprese e del Made in Italy- Roma: in Senato audizioni di Confindustria e Invitalia sul Dl ex Ilva (Industria).- Giappone: prosegue la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni- Giappone: consumi delle famiglie- Germania: Ordini all'industria- Italia: Istat - fiducia dei consumatori e delle imprese, gennaio- Eurozona: Vendite al dettaglio red-

