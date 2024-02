### Morning note: l'agenda di mercoledi' 28 febbraio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 feb - - Milano: cda Moncler per approvazione dati contabili 2023, segue conference call.- San Donato Milanese (Mi): cda Saipem per approvazione dati contabili 2023, segue conference call.- Roma : il Tesoro offre in asta CcTeu e BTp benchmark 5 e 10 anni per massimi 9,75 miliardi di euro- Roma: prosegue il collocamento del BTp Valore- Brasile: riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle banche centrali del G20. Partecipano il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il governatore di Bankitalia Fabio Panetta - Italia: l'Istat diffonde i dati sulla fiducia delle imprese e dei consumatori di febbraio- Eurozona: Fiducia servizi, industria e consumatori e indice di fiducia economica di febbraio- Stati Uniti: Pil IV trimestre 2a stima e bilancia commerciale dei beni

