### Morning note: l'agenda di venerdi' 19 aprile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - - Modena: assemblea ordinaria e straordinaria BPER Banca- Washington: a margine dei lavori della sessione primaverile del Fmi e della Banca Mondiale, conferenza stampa del direttore del dipartimento europeo, Alfred Kammer. Segue conferenza stampa International Monetary and Financial Committee (Imfc) e tavola rotonda “flussi dei capitali e crescita: dove va il denaro?” con la partecipazione di Gita Gopinath, vice direttrice Fmi.- Potenza: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiude la campagna elettorale del centrodestra in Basilicata a Potenza, a sostegno del candidato governatore Vito Bardi, insieme ai vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini- Giappone: inflazione e prezzi alla produzione di marzo- Germania: prezzi alla produzione di marzo- Regno Unito: vendite al dettaglio di marzo e revisione del rating di S&P- Italia: Istat diffonde i dati su produzione nelle costruzioni di febbraiored

