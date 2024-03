### Morning note: l'agenda di venerdi' 29 marzo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - - Giappone: tasso di disoccupazione, vendite al dettaglio e produzione industriale di febbraio- Francia: spese per consumi di febbraio e inflazione marzo- Italia: l'Istat comunica l'inflazione preliminare di marzo e gli indicatori demografici, anno 2023- Stati Uniti: bilancia commerciale, spesa per consumi eredditi delle famiglie di febbraio. red

