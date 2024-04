### Morning note: l'agenda di venerdi' 5 aprile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 apr - - Roma: conferenza stampa Fim-Cisl di presentazione del report al 1 trimestre 2024 delle produzioni ed occupazionale degli stabilimenti italiani del Gruppo Stellantis. Partecipa, tra gli altri, Ferdinando Uliano, segretario generale Fim-Cisl.- Roma: tavoli per l'esame della situazione degli stabilimenti produttivi Stellantis di Termoli (Molise) e Cassino (Lazio). Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. - Roma: il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni partecipa all’evento «La Scienza al centro dello Stato» promosso dalla Italian Scientists Association. - Italia: Istat diffonde i dati su conti economici per settore istituzionale, 2023; conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società, IV trimestre.

