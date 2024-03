Pnrr: Zaffini, 1,2 mld edilizia sanitaria nel Piano complementare

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mar - “Il decreto Pnrr-quater prevede di acquisire nel Piano nazionale complementare una parte minima delle risorse per l’edilizia sanitaria ’ex articolo 20’ della legge 67/1988, mai utilizzate dalle Regioni: sono 1,2 miliardi a fronte dei quasi 10 miliardi ancora oggi fermi. Fondi che una volta resi disponibili nel Pnc consentiranno alle amministrazioni di impiegarli con regole molto più agili e soprattutto per interventi di ’messa a norma’ antincendio e antisismica”. Così in un’intervista su Sanità24 il presidente della X commissione Affari sociali, Sanità e Lavoro del Senato Franco Zaffini (FdI) ribalta la lettura che del decreto Pnrr-quater (Dl 19 del 2 marzo 2024) all’esame della Camera hanno dato sia le Regioni sia la Corte dei conti nella Memoria depositata in V Commissione Bilancio. Secondo quanto rilevano i magistrati contabili, in particolare, il decreto (comma 13 art. 1) “dispone che gli investimenti destinati alla realizzazione del programma ’Verso un ospedale sicuro e sostenibile’, già finanziati con il Pnc, sono posti a carico del Fondo di cui all’articolo 20” (della legge 67 /1988, ndr). Si tratta appunto di 1.266 milioni. Bag

