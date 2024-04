*** Russia: Ariston, Urso sente Merloni, Governo pronto a tutelare azienda

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 apr - Dopo la decisione del governo russo di procedere al trasferimento temporaneo della sussidiaria russa dell'azienda italiana Ariston Thermo Group, alla russa GazpromHousehold Systems Jsc, società produttrice di elettrodomestici che fa capo a Gazprom, "il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avuto una conversazione telefonica con Paolo Merloni, presidente di Ariston, per un confronto sulla situazione in corso e per esprimere la vicinanza del Governo, pronto a tutelare l’azienda in ogni sede". Lo rende noto il ministero. Alle 14.30 il ministro Urso incontrerà a Pescara il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, nella cui area di Fabriano la multinazionale italiana ha la sede centrale e operativa, riferisce il Mimit. com-Ale

