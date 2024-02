***Saras: i Moratti siglano accordo per vendita 35% a Vitol a 1,75 euro per azione

L'operazione valuta azienda 1,7mld (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 feb - La famiglia Moratti ha stipulato con Vitol un contratto di compravendita in base al quale si è impegnata a cedere a Vitol, gruppo di diritto olandese con sede in svizzera, azioni di Saras che rappresentano circa il 35% delcapitale azionario, a un prezzo pari a 1,75 euro per azione. Ai sensi dell'accordo la quota puo' salire al 40% con l'impegno di una delle holding, Angel Capital Management, a vendere a Vitol le eventuali azioni di Saras che ACM potrebbe ricevere sulla base dell’esistente contratto derivato di funded collar, avente ad oggetto circa il 5% del capitale azionario di Saras. Il completamento dell’operazione è esclusivamente subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie, inclusa la normativa golden power italiana. Al completamento dell’operazione, l'intera partecipazione detenuta dalla famiglia Moratti in Saras sarà trasferita a Vitol. L’operazione determinerà l’insorgere di un obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul capitale azionario di Saras, che sarà promossa da Vitol allo stesso prezzo. L'obiettivo dell'Opa è ottenere la revoca delle azioni ordinarie di Saras dalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronext Milan, che potrà essere conseguita anche attraverso una fusione in presenza delle relative condizioni.Il prezzo di 1,75 euro per azione implica una capitalizzazione di Saras circa 1,7 miliardi. com-red

