Snam: trattativa in esclusiva per il 100% di Edison Stoccaggio (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 feb - Snam e Edison hanno avviato trattative in esclusiva sul 100% di Edison Stoccaggio che la società di Foro Buonaparte intende valorizzare. E' quanto riporta una nota congiunta. Edison ha avviato in ottobre un processo competitivo relativo alla controllata. Edison Stoccaggio, ricorda la nota, contribuisce alla sicurezza del sistema energetico nazionale attraverso tre impianti di stoccaggio di gas naturale che si trovano a Cellino (Teramo), Collalto (Treviso) e San Potito e Cotignola (Ravenna) e hanno una capacità complessiva pari a circa 1 miliardo di metri cubi all’anno. "Il mercato sarà adeguatamente informato in ordine all’eventuale conclusione delle trattative". Fon

