Tim: affermazioni Bluebell su rinnovo cda gravi e infondate, nessun patto occulto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - Tim "non puòche contestare le gravi e infondate affermazioni circa l’esistenza di patti occulti tra Tim e propri soci in ordine alla lista del consiglio uscente e procederà da subito ad avviare le opportune iniziative, incluse quelle a tutela del corretto andamento dei corsi azionari, anche di fronte all’autorità giudiziaria". Lo precisa Tim in una nota rispondendo alle affermazioni di Blubell Capital Partners relativamente a un esposto presentato alla Consob in relazione al rinnovo del cda nell'assemblea del 23 aprile."La formazione della lista del Consiglio e le relative interlocuzioni con i soci o con associazionirappresentative degli stessi - aggiunge Tim - sono stati debitamente documentati e ne è e stata data ampiae puntuale informativa al mercato". Com-Cel

