*** Toyoya: raddoppia utile in 9 mesi, alza stime per esercizio 2023-24

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 feb - Il gruppo Toyota ha realizzato un utile netto di competenza raddoppiato a 3.947 miliardi di yen (24,7 miliardi di euro) e un utile operativo raddoppiato a 4.240 miliardi di yen (26,5 miliardi di euro) su ricavi migliorati del 24% a 34mila miliardi di yen (212,9 miliardi di euro) nei primi nove mesi dell'esercizio 2023-24. Il gruppo ha alzato le stime per la conclusione dell'esercizio a marzo e si aspetta ora un utile netto di 4.500 miliardi di yen (28 miliardi di euro )e un utile operativo di 4.900 miliardi di yen (30,7 miliardi di euro) con ricavi per 43.500 miliardi di yen (272 miliardi di euro). Le stime precedenti erano per 3.950 miliardi di yen di utile netto, 4.500 miliardi di yen di risultato operativo e ricavi per 43mila miliardi. Fon

(RADIOCOR) 06-02-24 08:08:56 (0063) 3 NNNN