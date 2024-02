***Ue: prima inchiesta approfondita su societa' cinese per sussidi distorsivi

L'appalto in Bulgaria a un produttore di locomotive (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 16 feb - La Commissione ha avviato la sua prima indagine approfondita sul ruolo potenzialmente distorsivo delle sovvenzioni estere, esercitando i suoi poteri ai sensi del regolamento sulle sovvenzioni estere. Riguarda una procedura di appalto pubblico. L'inchiesta fa seguito a una notifica presentata alla Commissione da Crrc Qingdao Sifang Locomotive, una controllata di Crrc Corporation, produttore cinese di treni di proprietà statale. Si tratta di una procedura di appalto pubblico avviata dal ministero dei trasporti e delle comunicazioni della Bulgaria relativa alla fornitura di diversi treni elettrici a spinta e ai relativi servizi di manutenzione e formazione del personale. A seguito dell'esame preliminare la Commissione, indica una nota, ha ritenuto giustificato avviare un'indagine approfondita, in quanto «vi sono sufficienti indicazioni del fatto che a tale società è stata concessa una sovvenzione estera che falsa il mercato interno». Aps

