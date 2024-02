Usa: scorte petrolio +12,018 mln a 439,45 mln brl, stime a +2,8 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 feb - La scorsa settimana, le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono aumentate molto più delle attese. Registrato un rialzo di 12,018 milioni di barili a 439,45 milioni di unità, secondo i dati diffusi dal dipartimento dell'Energia, contro attese per un rialzo di 2,8 milioni. Gli stock di benzina sono diminuiti di 3,658 milioni di barili a 247,33 milioni di barili, contro attese per un ribasso di 1 milione. Le scorte di distillati, che includono il combustibile da riscaldamento, hanno registrato un ribasso di 1,915 milioni di barili a 125,659 milioni di barili, contro attese per un ribasso di 2,2 milioni. L'utilizzo della capacità degli impianti è diminuito di 1,8 punti percentuali all'80,6%, con le attese all'82,2%. Ora, il petrolio Wti sale (+0,43%) a 78,13 dollari al barile.

