Lo strano caso del Patt, un po' Dottor Jekyll e un po' signor Hyde. Oggi Panizza riapre alla Lega ma Marchiori richiude: ''I 'big' facciano un passo di lato''

TRENTO. Stiamo assistendo a ''Lo strano caso del Dottor Jekyll e del signor Hyde''. Il Patt guidato dal segretario Simone Marchiori di giorno ''è padre'' e di notte ''è figlio'' (Jekyll provava molto più che l’interesse di un padre; Hyde molto meno che l’indifferenza di un figlio) un po' sembra ''farci'' e un po' sembra ''esserci'' e alla fine il risultato è qualcosa che assomiglia sempre più al celebre personaggio creato dallo scrittore Robert Louis Stevenson.

Da un lato c'è chi costruisce, c'è il quotidiano lavoro dei tre consiglieri provinciali Rossi, Dallapiccola e Demagri che stanno facendo una bella opposizione al governo leghista carica di contenuti e di proposte, seria e strutturata e con loro ci sono quei consiglieri comunali, assessori, rappresentanti che sui territori si distinguono per quanto fanno, ormai da anni, legati alle maggioranze di centrosinistra. Dall'altro ci sono, in Provincia, il consigliere Ossanna che ormai viene considerato una stampella del governo leghista (i consiglieri di opposizione degli altri partiti lo danno già per ''perso'') e che è stato l'unico (assieme a De Godenz) ad essersi astenuto dal votare contro la finanziaria di Fugatti e c'è Franco Panizza segretario dell'istrionico Vittorio Sgarbi.

Il presidente del partito, invece che consigliare il numero uno del Mart dall'evitare, magari, di prendersela pubblicamente con l'Aeroporto più ''trentino'' che c'è, il Catullo di Verona solo perché, come accade a qualsiasi cittadino, gli hanno requisito la schiuma da barba (QUI IL VIDEO) si lancia, da presidente e garante delle stelle alpine, in altrettanto istrioniche interviste dove si congratula con Fugatti ogni qual volta questi dica che gli autonomisti sono bravi, che la Lega è autonomista e li vorrebbe con loro alle comunali.

Da un lato vengono firmati i documenti (anche da Panizza e Ossanna) dove si mette nero su bianco che con la Lega non si andrà perché (tolte le chiacchiere di circostanza) tutti i giorni ribadiscono di essere sovranisti e a livello politico stanno dimostrando non solo di non essere autonomisti ma di non saper nemmeno bene cos'è l'Autonomia e come si usa (QUI L'INTERVENTO DI ROSSI SULLA CASO CASSE RURALI). Dall'altro, però, ad ogni ''carezza'' che arriva da quella parte c'è qualcuno che fa le ''fusa'' allontanando quel centrosinistra con il quale, faticosamente, si sta cercando di rinsaldare un rapporto fondamentale per non perdere anche le grandi città (Trento su tutte) dopo aver già perduto la Provincia.

Marchiori, in questo senso, ricorda un po' il Muzio di un anno e mezzo fa, il segretario del Pd durato giusto il tempo di perdere di mano la coalizione e di portarla (non per colpe solo sue, ma ben assistito da tanti copiloti) a schiantarsi contro il muro del salvinismo. La sua strategia di immobilismo logorante, al momento, rischia di ottenere solo il risultato di far risultare il Patt antipatico a un po' agli elettori di tutti i fronti in un dibattito che è, comunque, sempre più polarizzato (addirittura non si parla nemmeno più del vero terzo polo, quello negli ultimi anni rappresentato dal Movimento 5 Stelle) e che al centro lascia solo spazi da prefisso telefonico.

Se infatti il segretario pensa di giocarsela da solo con #inMovimento e qualche altro partitino per poi proporsi come umile pesetto da poggiare su uno dei due piatti della bilancia ai ballottaggi rischia di condannare davvero all'inutilità il suo partito, scoprendosi, magari, a contare (fuori dalla partita che si gioca davvero) nemmeno tanto di più di quei ''cespugli'' con i quali sta cercando di formare il fantomatico asse di centro.

Intanto è costretto a ''smentire'' il suo presidente Franco Panizza che oggi è uscito sul Corriere del Trentino con l'ennesimo articolo ''spacca coalizione'', dal titolo ''Comunali, il Patt apre alla Lega'' e ''Da Fugatti parole notevoli, la scelta del candidato decisiva''. ''Apprendiamo dalla stampa l'ennesima uscita di un membro della dirigenza del Patt - scrive Marchiori con la vicesegretaria politica Roberta Bergamo e il vicepresidente Lorenzo Conci -. La Giunta esecutiva del Partito, solo alcune settimane fa, ha approvato all'unanimità un documento molto chiaro che traccia la strada che gli autonomisti vogliono impegnarsi a seguire per riportare il Trentino ad una dimensione politica più autonoma e svincolata dalle dinamiche nazionali''.

E Marchiori ricorda che ''nel documento vi era anche il chiaro impegno, votato anch'esso da tutti, di non uscire sulla stampa se non per voce del segretario politico. Purtroppo - aggiunge - è evidente che, mentre la base del Partito si riconosce nel documento, al vertice il confronto/scontro segue ancora le logiche ormai superate dell'andare a destra, andare a sinistra. Una posizione che per un Partito Autonomista è di estrema debolezza e rischia di costringere alla marginalità politica. Riaffermiamo con forza l'impegno di costruire un'area territoriale con tutti quei soggetti autonomisti, popolari e civici che, pur posizionandosi a livello provinciale in uno dei due schieramenti, ritengono per le comunali (ed anche in prospettiva per il 2023) di dare vita a qualcosa di nuovo in grado di interpretare bisogni ed esigenze dei cittadini''.

Una linea politica, che, al di là delle belle parole evidentemente non risulta molto chiara a nessuno, nemmeno allo stesso presidente del partito (figurarsi alla base che cita Marchiori). Cos'è il Patt di questi mesi? Dottor Jekyll o il signor Hyde? Bisogna che chi lo guida decida in fretta altrimenti, come nel romanzo di Robert Louis Stevenson la spirale autodistruttiva potrebbe raggiungere il punto del non ritorno di stevensoniana memoria: ''L’intrinseco dualismo delle mie intenzioni gravava su di me come una maledizione, e mentre i miei propositi di pentimento cominciavano a perdere mordente, la parte peggiore di me, così a lungo appagata, e di recente messa alla catena, prese a ringhiare''. Da che parte sta Jekyll e da che parte sta Hyde dipende dagli occhi di chi legge ma il dualismo resta e logora soprattutto chi lo vive in prima persona.

Intanto segretario, vicepresidente e vicesegretaria politica così concludono il loro intervento: ''Non è la strada più semplice ma è quella che come Patt vogliamo perseguire fino in fondo. Ed è per questo che chiediamo agli esponenti di spicco del Partito un passo di lato in modo da consentire la creazione di questo nuovo percorso che non riguarda la prevalenza di una linea di pensiero sull'altra, ma il bene del Patt e delle comunità del Trentino''. Forse alludendo alla terza via di qui sopra, forse no, forse ci fanno, forse ci sono.