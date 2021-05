Caso Asson, i sindacati: ''Ogni venerdì si scopre che ci sono nuovi uffici e sostituti direttori: la Pat è un poltronificio''

TRENTO. "Il caso Asson conferma la perplessità di molti dipendenti provinciali che, dopo ogni Giunta del venerdì, ci segnalano nuovi uffici con altrettanti nuovi sostituti direttori". Questo il commento di Marcella Tomasi (segretaria della Uil Fpl) che aggiunge: "Una situazione amara perché, normalmente, i sostituti direttori diventano, poi, vincendo il concorso pubblico entrano d'ufficio a tutti gli effetti. I fatti dimostrano che se chi lavora già in Pat vuole mettersi in gioco e fare carriera resta al palo se non ha le conoscenze giuste".

Sono diversi i nodi per le parti sociali da risolvere. "Si aggiunge che non sembra minimamente interessare la struttura provinciale, tantomeno Fugatti e compagni, è la necessità di informare i sindacati e, quindi, i dipendenti delle modifiche organizzative. Una procedura inoltre codificata dal contratto collettivo delle autonomie locali", dice Tomasi, mentre Giuseppe Pallanch (segretario della Cisl Fp) prosegue: "Si rischiano di perdere di vista i punti critici della gestione provinciale delle strutture pubbliche. Le casistiche individuali emerse in queste ore sono solo la punta di un iceberg che copre tutte le mancanze della Giunta Fugatti: nessuna strategia, nessuna valorizzazione delle competenze e nessuna pianificazione".

Da un lato c'è la vicenda legata al capo di gabinetto dell'assessorato alla cultura e all'istruzione della Provincia che aveva raggiunto la ribalta della cronaca nazionale (Qui articolo) perché Asson aveva condiviso sui suoi canali social post e immagini di QAnon, dall'altro lato c'è anche la rimozione dopo 30 anni di Giovanni Kezich dal ruolo di direttore del Museo usi e costumi della gente trentina di San Michele all'Adige (Qui articolo).

"Che questa Giunta non considerasse i lavoratori dipendenti della Provincia di Trento tra le loro priorità si era capito - evidenzia la Uil - ma che si trovassero sempre un modo e una motivazione per far prolificare poltrone e incarichi agli amici e agli amici degli amici fa rivivere nelle nostre memorie vecchi 'film all’italiana' di qualche decennio fa. Nessun rinnovo del contratto collettivo, nessuna risorsa sugli sviluppi di carriera, niente sulla produttività, nessuna valorizzazione della professionalità: questa la situazione dei dipendenti pubblici trentini mentre fa un certo effetto vedere Asson occuparsi di cultura e politiche giovanili oppure Kezich che viene declassato a nuovo incarico inesistente".

Un concetto sostenuto anche dal sindacato di via Degasperi. "I contratti sono fermi - dice Pallanch - i fabbisogni non vengono analizzati e non c'è nemmeno il buonsenso di utilizzare gli strumenti del sistema complesso della nostra autonomia per rilanciare il Trentino in questa fase dell'emergenza Covid. Si pensa soltanto a premiare soltanto poche persone, ideologicamente vicine, senza alcuna capacità di confrontarsi sulle esigenze dell'amministrazione pubblica. Il cambiamento di questa Provincia è quello di ritornare indietro di decenni".

Non è l'unico nodo per la Uil. "La Giunta oggi si è riunita al Comune di Predaia - continua Tomasi - per cogliere meglio le esigenze del territorio, questo quanto dichiarato dal presidente Fugatti. Quello stesso territorio che ha necessità di risposte amministrative, come sulle Comunità di valle a oggi commissariate e sulla possibilità di sostituire personale assente, in primis i segretari comunali. Ci piacerebbe capire da questi nostri amministratori quando si occuperanno veramente del Trentino o del personale delle Autonomie locali, invece di inventarsi strampalate soluzioni per le scuole dell'infanzia, per le Apsp e per gli altri enti".

Coesione sociale e creazione di buona occupazione sono i pilastri fondamentali di ogni riforma e ogni investimento pubblico contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Qui - spiega Pallanch - si va esattamente in direzione opposta. Nessun rinnovo dei contratti, nessuna risorsa sugli sviluppi di carriera, nulla sulla produttività, nessuna valorizzazione della professionalità. Assistiamo da mesi alla predisposizione della Giunta legata solo a progetti di esternalizzazione, mentre si dovrebbe procedere in linea generale ad affrontare a tutto tondo il tema delle assunzioni nel comparto della autonomie locali e in sanità".



Prioritario affrontare il tema dei precari in settori molto delicati. Gli interinali e i contratti a tempo determinato devono essere stabilizzati per riconoscere i grandi sforzi professionali messi in campo in questo periodo difficile, anche per il comparto pubblico. "Purtroppo dispiace ancora una volta notare un vuoto di strategia, ci sono azioni di distrazione che rischiano di coprire i tanti settori lasciati sguarniti dalla Provincia. Lanciamo nuovamente l’appello per un dialogo che dia risposte concrete alla comunità e al nostro personale", conclude Pallanch.