Europei di volley, l’Italia è in finale. Fugatti esulta ma sbaglia foto e celebra la Serbia

TRENTO. Secondo la Federazione italiana pallavolo sono stati più di 2 milioni gli spettatori hanno seguito la partita che ha visto gli Azzurri di De Giorgi sfidare (e battere) i campioni in carica della Serbia. Una vittoria che è valsa l’accesso alla finale che si disputerà questa sera contro la Slovenia.

Non possiamo sapere se il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, abbia seguito o meno la diretta fatto sta che nel post-partita è arrivato, immancabile, il post social per celebrare la vittoria. “Grande Italia che agli europei batte la Serbia e vola in finale”, ha scritto Fugatti. Peccato che la foto che accompagnava la didascalia fosse quella della Serbia.





D’altra parte la bandiera non mente e non lascia spazio a molti dubbi. Peraltro nel match vinto per 3 a 1 dagli Azzurri questi ultimi indossavano una casacca blu scuro mentre la nazionale di Belgrado ne indossava una rossa.

Eppure Fugatti, o chi gestisce le sue pagine social, non è nuovo a errori di questo tipo. Solo per rimanere in tema di sport il nome della campionessa olimpica Caterina Banti, compagna di regata del trentino Ruggero Tita, era stato storpiato in Banfi. Pochi giorni più tardi, con Tita sempre protagonista, l’Aquila di San Venceslao era stata trasformata in una terribile “Acquila”.