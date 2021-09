“Fuori dal Coro” a Trento (VIDEO), Moranduzzo scappa, Savoi e Job tentano di giustificarsi sull’aumento delle indennità dei consiglieri

Intervistati speciali i consiglieri leghisti: Devid Moranduzzo per non rispondere alle domande è fuggito a gambe levate, mentre Alessandro Savoi ha fatto sapere che non restituirà l’indennità, Ivano Job invece ha detto: “Cosa dovevamo fare? Dovevamo stare fermi e aspettare gli eventi?”

TRENTO. Le telecamere di “Fuori dal Coro”, il programma in onda su Rete 4 e condotto da Mario Giordano, sono arrivate in Trentino per trattare il caso dell’aumento delle indennità (legato all’adeguamento Istat) per i consiglieri regionali e approvato lo scorso luglio con i voti di Lega, Svp e Forza Italia.

Intervistati speciali i consiglieri leghisti come Devid Moranduzzo, che per non rispondere alle domande, è fuggito a gambe levate, mentre Alessandro Savoi ha fatto sapere che non restituirà l’indennità, Ivano Job invece ha detto: “Cosa dovevamo fare? Dovevamo stare fermi e aspettare gli eventi?”. Anche Filippo Degasperi è stato intervistato, il consigliere di Onda Civica ha ricordato che diversi emendamenti per bloccare l’aumento delle indennità sono stati bocciati dal Consiglio regionale.