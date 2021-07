Scontro ai vertici del Santa Chiara fra il presidente Divina e la vice Matuella, il direttore: “Difficoltà nello svolgimento ordinario delle attività consiliari”

TRENTO. Nervi tesi all’interno del Consiglio d’amministrazione del Centro servizi culturali Santa Chiara che, stando a quanto trapela, è attraversato da forti tensioni che vedono contrapposti il presidente Sergio Divina e la sua vice, Sandra Matuella. Le ragioni della discordia chiamerebbero in causa Agostino Carollo, che da tempo ha intrapreso una battaglia nelle aule di tribunale contro il Centro Santa Chiara. Da un lato Divina, dall’altro Matuella che sarebbe invece favorevole a coinvolgere il dj nell’organizzazione degli eventi. Nel frattempo al fianco del presidente si sarebbero schierati anche gli altri membri del Consiglio di amministrazione mentre Matuella si sarebbe autosospesa dal suo incarico.

“Da quanto ci risulta – spiega Francesco Nardelli il direttore del Centro Santa Chiara – l’autosospensione della vicepresidente, com’è stato chiarito, era legata a una specifica seduta. Dopodiché è vero che la vicepresidente non ha partecipato ad alcune sedute ma per ragioni personali”. Nardelli è molto diplomatico anche sulle voci che chiamano in causa Carollo: “Oggettivamente ci sono delle difficoltà nello svolgimento ordinario delle attività consiliari che rimandano anche a questo nome e che stanno rendendo macchinosa l’operatività dell’ente”.

Il fatto è che queste fratture potrebbero essere sanate con l’intervento dell’assessore all’istruzione e alla cultura Mirko Bisesti che però non si muove. Il nodo, politico, riguarda il fatto che sia Divina che Matuella, sono stati nominati dalla Lega quando è salita al governo della provincia. Di fatto si tratta di uno scontro in casa. Il tergiversare di Bisesti però ha dato tempo anche alle opposizioni di intervenire sulla questione. Così quella che poteva risolversi in una tempesta in un bicchiere d’acqua ora potrebbe diventare un vero e proprio temporale pronto ad abbattersi in casa Lega.

“Non soddisfatto del caos prodotto nel sistema sanitario – attacca il consigliere Dem Luca Zeni – il leghismo nostrano si esibisce adesso in un nuovo esercizio di demolizione delle istituzioni, attraverso un conflitto palese fra i massimi vertici del Centro Santa Chiara, che obbliga il presidente leghista dello stesso a rivolgersi all’assessore leghista di merito, per sollevare dall’incarico la vicepresidente, sempre di nomina leghista”.

Secondo il consigliere del Partito democratico “ciò dimostra come la prevalenza della fedeltà di partito sulla competenza professionale e culturale genera situazioni imbarazzanti e produce un’ennesima immagine negativa sulla capacità della Giunta provinciale di definire la ‘governance’ dei suoi enti funzionali”. A tale proposito, Zeni, ha depositato un’interrogazione per capire cosa sta succedendo al Centro Santa Chiara e quali orientamenti intenda assumere la Giunta provinciale per far fronte a una situazione di “evidente crisi gestionale del principale ente di produzione culturale trentino”.