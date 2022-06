Crimini d'odio razziale, a processo l'ex capo di gabinetto di Spinelli, Futura: ''Mai derubricare certe affermazioni a semplici battute da bar''

ROVERETO. Body shaming, razzismo, sessismo, intolleranza religiosa e politica. C'era di tutto (il peggio) un po' nei commenti e nei post dell'ex capo di gabinetto dell'assessore Spinelli, Ivan Cristoforetti. Considerazioni al limite dell'imbarazzante (con diversi personaggi politici che avevano addirittura dovuto bloccarlo sui loro canali social da Zucconi a Udo Gumpel dal Partito democratico a Mara Carfagna), da vero ''hater'', odiatore della rete, con parole chiave utilizzate più volte del calibro di ''gnocca'', ''negro'', ''muslim'' insulti ai ''pididioti'' e il peggio messo in campo in spiaggia con foto ''a tradimento'' di signore con commenti del tipo ''selfie con bella figueira'' e ''giornata mondiale della prugna''. Il Dolomiti aveva scoperto che questo era l'uso che faceva di Twitter il braccio destro del neo insediato assessore provinciale all'economia e al lavoro (il nostro ne aveva anche per i sindacati "che - scriveva - andrebbero eliminati per legge") nonostante avesse il profilo con nome criptato.

Il Dolomiti aveva portato a galla la vicenda che si era conclusa con le dimissioni di Cristoforetti, come aveva portato a galla quella dell'ex capo di gabinetto dell'assessore Gottardi, Marika Poletti, costretta a gettare la spugna per un tatuaggio con una svastica (giustificata come runa), e successivamente anche quella del capo di gabinetto dell'assessore Mirko Bisesti, Andrea Asson, che si rifaceva al più strampalato gruppo complottista internazionale, quello di QAnon, e che qualche tempo dopo è stato spostato a dirigere un neonato Ufficio per l'innovazione e la partecipazione culturale. Ma da quanto emerso sull'uso ''disinvolto'' di Cristoforetti della sua pagina Twitter era nato anche un esposto in procura che in questi giorni è approdato, in forza del ''nuovo'' (del 2018) articolo del codice penale, il 604 bis, in tribunale per ''propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa''.

Si tratta, con tutta probabilità, del primo in caso in Trentino (o comunque tra i primissimi) sicuramente il primo al foro di Rovereto. E d'altronde era stata la stessa ex ministra Kyenge (oggetto di attacchi dallo stesso Cristoferetti come quello qui sopra) a chiedere un intervento della magistratura: "Mi auguro che le offese postate dal profilo del capo di gabinetto dell’assessore provinciale allo Sviluppo Economico della provincia Trento, Ivan Cristoforetti, non rispondano realmente a sua una gestitone diretta perché in questo caso sarebbe un inaccettabile esercizio d’intolleranza divisiva, sessista e razzista. Un atteggiamento che mira a colpire indistintamente donne, anziani, neri italiani o referenti politici, teso solo ad alimentare lo scontro sociale, ma anche a minare la convivenza civile".

''Apprendiamo che l’ex capo di gabinetto dell’assessore Spinelli, Ivan Cristoforetti, sarà processato per crimini d’odio razziale - comunica quest'oggi il direttivo provinciale di Futura -. Si tratta del primo processo in Trentino che abbia come capo d’imputazione i reati previsti dall’articolo 604 bis del codice penale. Il procedimento avviene a seguito di un esposto presentato dall’allora consigliere provinciale di Futura Paolo Ghezzi, sottoscritto dal nostro presidente Piergiorgio Cattani e dalla nostra attuale vicepresidente Claudia Merighi. I fatti sono noti e fanno riferimento ai tweet sessisti e razzisti che riempivano le pagine social dell’allora funzionario provinciale contro note politiche nazionali tra cui Kyenge, Carfagna e altri esponenti politici e contro i sindacati, post pubblicati dal quotidiano online Il Dolomiti. Dopo la pubblicazione alcuni esponenti della minoranza in consiglio provinciale chiesero le immediate dimissioni del funzionario, dimissioni che arrivarono una settimana dopo con una veloce comunicazione del presidente Fugatti e il silenzio assordante da parte dei colleghi di Giunta''.

''Come Futura - proseguono -decidemmo, su proposta del nostro allora consigliere provinciale Paolo Ghezzi, di presentare un esposto che voleva difendere la dignità delle persone colpite dall’hater e in particolare di una donna politica, di fronte a offese (spacciate per banale humor) di inequivocabile sapore razzista, rese più gravi dal fatto che l'autore era un pubblico funzionario. Attendendo l’esito del processo, monitoreremo con attenzione il fenomeno grave e quanto mai diffuso dell’odio in rete e del cyberbullismo, soprattutto quando a utilizzarlo sono esponenti politici e istituzionali. Il messaggio è chiaro: certe affermazioni non sono mai semplici battute da bar e così non devono essere derubricate. Si tratta di forme di violenza e di odio che colpiscono un gruppo di persone minoritario e non vanno mai sottovalutate ma combattute e denunciate''.