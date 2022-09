Emergenza casa, nel 2021 boom di richieste di sfratto in Trentino: +342,50%. Coppola: “Dati allarmanti e nulla fa presagire che quest’anno sarà migliore”

TRENTO. Gli sfratti stanno aumentando, questo quanto emerge dai dati forniti dai tribunali e dal Ministero dell’Interno che segnano un incremento sostanzioso delle procedure portate a termine tra il 2020 e il 2021. Come sottolinea Lucia Coppola, di Europa Verde, rispetto al 2020 gli sfratti eseguiti con la forza pubblica sono stati 9.537 (+80,97%). Crescono anche le richieste di esecuzione forzata (33.208 per un +45,39%) e le nuove sentenze (38.163 per un +20%).

“In Italia – ricorda Coppola – su 2 milioni di famiglie che si trovano in condizioni di povertà assoluta, il 45% vive in affitto. I recenti dati diffusi dal Viminale sugli sfratti sono drammatici e nulla fa presagire che quest’anno sarà migliore”. Solo a Trento dall’inizio di quest’anno (fino ad agosto) sono stati eseguiti 39 sfratti, con una media di quasi 5 al mese.

A livello provinciale, nel 2021, sono stati 109 i provvedimenti di sfratto per morosità (o altra causa) e 26 quelli per finita locazione. Complessivamente sono 225 gli sfatti totali avvenuti in Trentino (+9,76%). Non solo, perché le richieste di esecuzione presentate all’ufficiale giudiziario sono salite a 177, un aumento del 342,50%; mentre sono arrivati a quota 66 gli sfratti eseguiti con l’intervento dell’ufficiale giudiziario (+266,67% rispetto al periodo precedente).





“Sono numeri allarmanti – ribadisce la consigliera di Europa Verde – nonostante il termine di paragone sia il primo anno di Covid-19, con le relative misure di contenimento del virus e di alcuni dei suoi effetti sociali. Lo sfratto di una famiglia, soprattutto se ci sono di mezzo dei bambini, è sempre qualcosa di profondamente drammatico che crea sconforto e angoscia generati dal rischio di ritrovarsi per strada”.

Come se non bastasse per via dell’aumento dei costi della vita e del caro bollette la situazione potrebbe persino aggravarsi. “La carenza di appartamenti pubblici ha contribuito a far aumentare in maniera esponenziale il costo degli affitti – osserva Coppola – ormai a Trento e dintorni per un bilocale si parte dai 700 euro mensili. La Provincia deve intervenire perché le famiglie hanno bisogno di risposte immediate”.