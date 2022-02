Fraccaro contro Draghi: ''Mente sulle frodi per il superbonus. Così lo Stato tradisce il suo patto con gli imprenditori. Io mi sento una mer*a''

TRENTO. ''La cosa più triste che mi è successa oggi è stato incontrare un imprenditore che mi ha detto 'ho fatto un contratto con lo Stato e lo Stato non lo sta onorando e io fallisco perché lo Stato non sta rispettando i patti'. Io che rappresento lo Stato, che sono un parlamentare, come mi devo sentire? Mi sento una merda. Mi sento una merda''. E' questo lo sfogo dell'ex ministro e oggi parlamentare del Movimento 5 Stelle Riccardo Fraccaro davanti alle telecamere di Teleambiente. Il tema è quello del Superbonus e il blocco alla cessione dei crediti derivanti dal bonus edilizio.

Fraccaro in quell'occasione si trovava a Roma per protestare assieme ad un centinaio di imprenditori edili contro l’articolo 28 del decreto sostegni ter, approvato a fine gennaio dal Governo Draghi per cercare di contrastare le frodi legate al superbonus 110%. Qualche giorno fa, infatti, il direttore dell'Agenzia delle Entrate aveva parlato di 4,4 miliardi di crediti inesistenti a fronte di 38,4 miliardi di detrazioni cedute. Per Fraccaro, però, non è così. Alla Stampa ha detto "Draghi continua ad attribuire al Superbonus 4 miliardi di euro di truffe, quando invece le operazioni fraudolente registrate finora intorno a questa misura valgono solo 180 milioni. Vale a dire il 3% di quei 4 miliardi. Non lo dico io, lo dice il direttore dell'Agenzia delle Entrate in una recente audizione in Parlamento".

Per Fraccaro i 4 miliardi a cui fa riferimento il premier rappresenterebbero "l'ammontare delle truffe su tutti i bonus edilizi, non solo sul superbonus. Ecco - prosegue Fraccaro - perché è una grande bugia quella di Draghi, o una bugia doppia. Ma in virtù di questa errata convinzione del governo, che va scardinata, si stanno bloccando i cantieri, rischiando di far fallire centinaia di imprese. Sembra che da Palazzo Chigi ci sia un accanimento su una misura di cui invece dovremmo vantarci in Europa".

Ecco che quindi Fraccaro chiede un intervento immediato per correggere il decreto sostegni ter. ''Hanno fatto due decreti senza confrontarsi con gli operatori - aggiunge Fraccaro a Teleambiente - con la scusa delle truffe. Ma anziché combattere le truffe hanno ucciso un settore. Ci sono centinaia, migliaia di imprenditori che rischiano di fallire. Perché anziché combattere le truffe a monte con i controlli hanno deciso di combattere il superbonus a valle impedendo la circolarità del credito. Così migliaia di imprese oneste che stanno lavorando, facendo assunzioni, trasformando una società più green e quindi combattendo il caro bollette perché, in questo modo, facciamo edifici più sostenibili, ecco tutto questo sta scomparendo perché se entro pochi giorni non fanno decreto collettivo le imprese non hanno la liquidità per pagare gli operai. Questo è il dramma sociale causato per arroganza perché quando hanno scritto il decreto si sono chiusi in una stanza, senza consultare noi e le categorie, perché sono i migliori''.