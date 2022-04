Gli elefanti del circo chiusi dentro un container? Il blitz (in volo) del parlamentare leghista: “Vergognoso sfruttare gli animali ma non ci sono state violazioni”

Il parlamentare della Lega, Filippo Maturi, è volato in Sardegna per verificare le condizioni di alcuni elefanti da circo: “I tre pachidermi presenti erano in buona salute, avevano cibo adeguato e stavano in uno spazio ritenuto idoneo”

CAGLIARI. In questi giorni sono circolate sui social alcune immagini che mostrano gli elefanti di un circo in Sardegna rinchiusi dentro un container. Fotografie che hanno fatto molto discutere tanto che il deputato Filippo Maturi, a capo dipartimento “Benessere degli animali” della Lega, ha deciso di prendere un volo e andare di persona a fare un sopralluogo accompagnato da un funzionario dell’Asl locale.

Così il deputato leghista si è presentato nel luogo dove era accampato il circo per verificare di persona. “Qualcuno ha voluto speculare su questa situazione – afferma con franchezza Maturi – i tre elefanti presenti erano in buona salute, avevano cibo adeguato e stavano in uno spazio ritenuto idoneo”.

Come ricostruito dal parlamentare i pachidermi durante il giorno stazionano in un prato mentre la sera vengono rinchiusi in alcune strutture chiamate “scuderie”. “La foto dell’elegante nel container – sottolinea Maturi – era stata scatta il primo giorno, quando l’eccessivo vento non aveva permesso di costruire le scuderie e, siccome faceva freddo, i proprietari hanno deciso di rimettere gli elefanti temporaneamente nel container adibito al loro trasporto”.

Una decisione, come già anticipato, che ha fatto discutere ma che non configura nessun tipo di violazione. “Non sono assolutamente favorevole ai circhi con animali – prosegue il deputato – e trovo vergognoso che si sfruttino animali selvatici come schiavi al fine di lucro, quando dovrebbero vivere liberi in natura”.

Maturi però ha comunque dovuto fare buon viso a cattivo gioco: “È giusto trasportare degli elefanti in un container? Assolutamente no, purtroppo però qualche funzionario ha ritenuto il mezzo idoneo al trasporto di pachidermi e dunque i proprietari possono legittimamente trasportarli”. Il parlamentare si dice comunque pronto a battersi affinché “questa pratica odiosa e anacronistica” venga vietata anche in Italia.