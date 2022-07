“In ballo c’è la sopravvivenza di alcune aziende storiche”: la crisi dei territori tagliati fuori dalla riforma del Turismo, l’allarme di Dallappicola

Alcuni territori sarebbero in grave difficoltà con gli alberghi mezzi vuoti, Dallapiccola contro la riforma del Turismo: “Altro che provvedimento epocale, altro che concertone, se non si correrà ai ripari tra poco tempo alcune strutture ricettive dovranno chiudere i battenti”

TRENTO. Aveva fatto molto discutere la riorganizzazione degli ambiti territoriali delle Apt contenuta nella riforma voluta dall’assessore al Turismo Roberto Failoni. Diversi territori infatti avevano sollevato dubbi sulla nuova collocazione (e fusione) con altre Aziende per il turismo più grandi. Da molti la riorganizzazione voluta da Failoni è stata percepita come un’imposizione studiata a tavolino da Trento che ha coinvolto poco chi poi sul territorio effettivamente vive e lavora.

“Alcuni territori minori – denuncia il consigliere autonomista (nonché ex assessore al Turismo) Michele Dallapiccola – non hanno assolutamente ricevuto i benefici promessi, eppure sono proprio quelli che al contrario avrebbero dovuto giovare dello stimolo derivante da nuovi diversi collegamenti territoriali”. Alcuni territori, già duramente provati dai lockdown, sarebbero in grave difficoltà con le strutture ricettive mezze vuote nonostante la stagione sia iniziata da un pezzo.

Tra le zone in difficoltà quella di Piné, “dove gli albergatori – dice Dallapiccola – stanno attendendo uno stadio milionario che secondo la Giunta leghista dovrebbe risolvere tutti i problemi turistici dell’Altopiano. C’è solo un problema – prosegue – ammesso e non concesso che il progetto venga realizzato, lo stadio arriverà quando ormai sarà troppo tardi rispetto alle difficoltà di alcuni operatori”. I problemi infatti ci sono adesso e si trascinano da tempo, mentre lo stadio del ghiaccio potrebbe vedere la luce solo nel 2026, fra quattro anni.

Secondo il consigliere del Patt però in altre zone è andata persino peggio. Sarebbe il caso dell’area di Comano Terme dove alcune attività si trovano in grande difficoltà. “Comano è stata fagocitata dall’Alto Garda e anziché avere un implemento delle presenze turistiche ora boccheggia senza riuscire a risollevarsi. In questo la politica è colpevole”.

Dallapiccola punta il dito anche contro i ritardi nell’attivazione di due strumenti pensati dalla Giunta. “La Guest Platform – osserva – è uno strumento digitale così misterioso di cui si sa poco o nulla mentre le nuove Associazioni territoriali d’ambito non hanno ancora ingranato”.

Ora si attende di capire cosa succederà durante la discussione per l’assestamento di bilancio e se saranno messe sul piatto delle risorse per sostenere le attività in difficoltà. “Altro che riforma epocale, altro che concertone per rilanciare il turismo trentino – conclude Dallapiccola – in ballo c’è la sopravvivenza di alcune storiche aziende turistiche e alberghiere. Se non si correrà urgentemente ai ripari, tra poco tempo alcune di queste dovranno chiudere i battenti”.