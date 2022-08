L’accordo Patt-Tonina apre le porte all’alleanza con la Lega alla Provinciali, Fugatti: “C’è un dialogo anche con i nostri civici”

In occasione della tradizionale festa della Lega a Pinzolo, a cui era presente anche il segretario Salvini, tra i vari interventi non è mancato quello di Fugatti: "Se è nato un accordo tra il mondo autonomista e le forze civiche della nostra coalizione significa che c'è stato rispetto sul tema autonomia. Marmolada? Al prossimo governo chiediamo una cabina di regia nazionale"

PINZOLO. "In Trentino è difficile governare senza far riferimento al mondo dell’autonomia. Se da qui alle elezioni riuscissimo ad avere un ulteriore dialogo e accordo con altre forze autonomiste sarebbe un valore aggiunto". Sono queste le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti in risposta alla domanda sulle prossime elezioni provinciali del 2023 in Trentino. Fugatti è intervenuto alla tradizionale festa della Lega a Pinzolo, a cui era presente anche il segretario del partito Matteo Salvini.

Il centrodestra guarda anche agli autonomisti? "Noi siamo già una coalizione civico autonomista - risponde Fugatti dal palco di Pinzolo - verso le elezioni di settembre prossimo invece vediamo un aspetto nuovo. Il mondo autonomista trentino Patt e Svp hanno deciso di fare una scelta fuori dai poli, cosa che non era scontata. Non è sempre stato così, visto che c'è sempre stato un accordo più verso il centrosinistra".

Fugatti rivendica l'alleanza con i partiti autonomisti, senza nascondere il dialogo in corso: "Questo significa che in questi anni abbiamo fatto un percorso e instaurato un rapporto che guarda con interesse al tema dell'autonomia. Non nascondo che in questi giorni è nato un accordo fra il mondo autonomista e il mondo civico della nostra coalizione. Lo vediamo positivamente. Se Patt e Svp decidono di fare un accordo con Progetto Trentino, ma c’è un dialogo anche con Autonomisti popolari, Civica trentina e l’Associazione Fassa, vuol dire che questa Giunta ha avuto rispetto per il tema delle autonomie".

Tutto infatti ruota attorno alla probabile candidatura dell'attuale vicepresidente e assessore all'ambiente, Mario Tonina, che tramite il suo partito (Progetto Trentino) ha stretto un accordo con gli autonomisti del Patt. Una mossa che sicuramente porterà via voti al centrosinistra, in particolare in un collegio come quello di Rovereto dove è stata schierata la candidata di Italia Viva Donatella Conzatti. Inoltre Fugatti non ha mancato di sottolineare l'alleanza che già esiste a livello regionale dove Lorenzo Ossanna (del Patt) ricopre la carica di assessore "nonostante avesse candidato contro la nostra coalizione".

Soltanto ieri sono stati ufficializzati i nomi dei candidati della Lega in 3 collegi del Trentino: all'uninominale della Camera sembrerebbe essere confermata Vanessa Cattoi, mentre all'uninominale Senato si farebbe il nome di Martina Loss per Trento ed Elena Testor per la Valsugana.

L'estensione dell'autonomia ad altri territori "non mina la nostra", prosegue il presidente. "Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna hanno chiesto l'autonomia differenziata - dichiara - la crescita di altri territori può al contrario rafforzare la nostra, possiamo essere un modello per altri".

Durante l'incontro si è parlato anche dei due anni di pandemia che sono pesati al Trentino, non solo in termini di contagi e decessi, ma anche sotto il profilo economico: "Per noi è stato fondamentale il fondo per la montagna, istituito dal Governo Draghi, che è servito a ristorare le attività turistiche e produttive in questo settore. E' stato un segnale importante da parte del governo che ha riconosciuto la specificità della montagna".

L'intervento del presidente si conclude con il ricordo al tragico evento in Marmolada: "Di fronte a eventi come Vaia e Marmolada o gli smottamenti in Val di Fassa, a cui non eravamo abituati chiediamo al prossimo governo una cabina di regia nazionale, anche se siamo autonomisti: una regia extra provinciale sulla gestione di questi eventi per avvertire anche la popolazione".